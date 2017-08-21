Сайт NASA TV рухнул из-за наплыва желающих посмотреть солнечное затмение

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Сайт NASA TV, на котором американское космическое агентство ведет прямую трансляцию полного солнечного затмения в США, обрушился из-за огромного количества посетителей.

Трансляция основного канала прекратилась незадолго до начала затмения. На веб-странице написано, что информация "не может быть загружена из-за того, что сервер или сеть рухнули". При этом на ряде других каналов NASA TV, где ведется трансляция затмения без комментариев из разных точек США, картинка загружается очень медленно.

По свидетельству корреспондента РИА Новости, находящегося в одной из крупнейших лабораторий НАСА — Центре космических полетов Годдарда в штате Мэриленд неподалеку от Вашингтона — там трансляция NASA TV тоже идет с перебоями.

"Великое солнечное затмение" в США. Прямая трансляция>>