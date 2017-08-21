В районе поиска пропавшей шведской журналистки нашли тело женщины

СТОКГОЛЬМ, 21 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Копенгагена сообщила в понедельник вечером об обнаружении женского тела в районе поиска шведской журналистки Ким Валль, исчезнувшей 12 дней назад после плавания на борту подлодки Nautilus с датским изобретателем Петером Мадсеном.
1541 modtog Kbh Politi anm om et kvindelig i vandet på SV siden af Amager. Der pågår netop nu nærmere undersøgelse i sagen. INTET yderligere— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 21 августа 2017 г.
"Полиция Копенгагена получила сообщение об обнаружении женского тела в море близ острова Амагер", — сообщает полиция на своей странице в Twitter. Тело будет осмотрено на месте, говорится в сообщении.
Ранее в понедельник полиция сообщила со ссылкой на новые показания находящегося под арестом изобретателя, что Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что датчанин захоронил ее тело в море.
Nautilus со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли. Сам Мадсен находится под арестом до 5 сентября. По словам его адвоката, инженер настроен на сотрудничество со следствием и несмотря на сделанное заявление о несчастном случае на борту субмарины виновным в гибели журналистки себя не считает.