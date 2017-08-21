В районе поиска пропавшей шведской журналистки нашли тело женщины

СТОКГОЛЬМ, 21 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Копенгагена сообщила в понедельник вечером об обнаружении женского тела в районе поиска шведской журналистки Ким Валль, исчезнувшей 12 дней назад после плавания на борту подлодки Nautilus с датским изобретателем Петером Мадсеном.

1541 modtog Kbh Politi anm om et kvindelig i vandet på SV siden af Amager. Der pågår netop nu nærmere undersøgelse i sagen. INTET yderligere — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 21 августа 2017 г.

​"Полиция Копенгагена получила сообщение об обнаружении женского тела в море близ острова Амагер", — сообщает полиция на своей странице в Twitter. Тело будет осмотрено на месте, говорится в сообщении.

Ранее в понедельник полиция сообщила со ссылкой на новые показания находящегося под арестом изобретателя, что Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что датчанин захоронил ее тело в море.

Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном. Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.

Nautilus со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли. Сам Мадсен находится под арестом до 5 сентября. По словам его адвоката, инженер настроен на сотрудничество со следствием и несмотря на сделанное заявление о несчастном случае на борту субмарины виновным в гибели журналистки себя не считает.

"Мой клиент ни в чем не сознался. Мой клиент утверждает, что он не согласен с обвинениями против себя. Но мой клиент также дал свое пояснение полиции и следствию, и это та информация, которая сейчас появилась. Он объяснил, в частности, что на борту Nautilus произошел несчастный случай", — сказала в понедельник датскому телеканалу TV2 адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк. Адвокат не стала давать дальнейших комментариев по поводу того, что именно произошло на борту субмарины и почему изобретатель похоронил журналистку в море.