Выследить террориста из Барселоны помогла бдительная женщина, пишут СМИ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Исполнитель теракта в Барселоне Юнес Абуякуб был выслежен и ликвидирован полицией благодаря бдительности жительницы Субиратса, пишет газета Pais.

По версии полиции, Абуякуб находился за рулем фургона, который 17 августа врезался в толпу пешеходов в центре Барселоны. После нападения он пешком скрылся с места происшествия. Затем он угнал автомобиль, убил его водителя и совершил наезд на полицейский наряд.

Террорист был объявлен в розыск, его фотографии были размещены на сайтах полиции. В понедельник местная жительница встретила подозреваемого в районе каталонского городка Субиратс. Не отвечая на ее вопросы, Абуякуб бежал в ближайшие виноградники, а женщина вызвала правоохранителей.

Прибывшие патрульные ликвидировали террориста, пытавшимся угрожать им "поясом смертника", который оказался муляжом.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.