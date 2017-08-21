Власти Колумбии предоставили охрану экс-генпрокурору Венесуэлы

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, бежавшая в Колумбию, находится под охраной властей этой страны, заявил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос.

На прошлой неделе новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил ордер на арест супруга своей предшественницы Ортеги Диас, депутата Хермана Феррера. Позже глава верховного суда Майкл Морено постановил задержать его по подозрению в вымогательстве. В субботу Ортега Диас и ее супруг прибыли в Колумбию.

"Прокурор Луиса Ортега находится под защитой колумбийского правительства. Если она попросит политическое убежище, мы его предоставим", — написал президент Колумбии в Twitter.

La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 21 августа 2017 г.

Генпрокурор Луиса Ортега Диас была уволена на первой сессии национального учредительного собрания, это решение было позднее подтверждено верховным судом страны. Сама Ортега Диас отказалась признать увольнение.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.