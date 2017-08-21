МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полиция Каталонии подтвердила, что ликвидированный в Субиратсе мужчина был исполнителем теракта в Барселоне.

"Мы подтверждаем, что застреленный в Субиратсе мужчина — это Юнес Абуякуб, исполнитель теракта в Барселоне", — сообщила полиция Каталонии в Twitter

Полиция ликвидировала мужчину с поясом смертника на 16-м километре шоссе 243 в районе Субиратса. Его обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе. По информации испанских СМИ, пояс смертника на нем оказался муляжом.

Правоохранители считают, что именно 22-летний марокканец Юнес Абуякуб был за рулем фургона, который в четверг врезался толпу пешеходов в Барселоне. После нападения он сбежал с места происшествия, угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

В тот же день через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали. Ответственность за атаку взяла террористическая организация ИГ*.

По данным полиции, за нападениями стоит группировка из 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, еще двое или трое, предположительно, погибли накануне при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.

*Террористическая организация, запрещенная в России