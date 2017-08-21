СМИ: пояс смертника на ликвидированном в Субиратсе мужчине оказался муляжом

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пояс смертника на ликвидированном в ходе операции в каталонском Субиратсе мужчине оказался муляжом, сообщает газета Pais.

"Агентство Efe сообщает, по данным источников в службах по борьбе с терроризмом, пояс, который был на ликвидированном в Субиратсе (мужчине —ред.), является муляжом", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в понедельник полиция ликвидировала мужчину с поясом смертника на 16-м километре шоссе 243 в районе Субиратса. Он был обнаружен в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе. Газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что ликвидированный в ходе операции в Субиратсе мужчина с поясом смертника может быть исполнителем теракта в Барселоне.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

Каталонская полиция считает, что 22-летний марокканец Юнес Абуякуб был за рулем автофургона, врезавшегося в пешеходов в центре Барселоны, после нападения он пешком скрылся с места происшествия, угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

Правоохранительные органы ранее заявили, что в группировку, которая стоит за терактами в Каталонии, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.

*Террористическая организация, запрещена в России