Трамп будет наблюдать за солнечным затмением с балкона Белого дома

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет наблюдать солнечное затмение с балкона Белого дома с первой леди Меланией Трамп, сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Великое солнечное затмение" будет наблюдаться на обоих побережьях страны, что в последний раз происходило в 1918 году.

В США предстоящее событие уже назвали "Великим американским затмением". Полное затмение можно будет наблюдать на территории от штата Орегон до штата Южная Каролина. В остальных районах страны затмение будет частичным. В тех районах, где солнце скроется полностью, это будет продолжаться от 1 минуты 08 секунд до 2 минут 40 секунд.

Полное затмение будет наблюдаться в 14 штатах. Его полоса соединит Восточное и Западное побережье страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

Первое место на континентальной части США, где можно увидеть затмение, — маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Оно началось в 9.04 по местному времени (19.04 мск).

В основном в полную темноту будут погружаться малонаселенные районы. Помимо Орегона это коснется отдельных территорий в штатах Айдахо, Вайоминг, Небраска, Канзас, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Теннесси, Северная Каролина, Джорджия и Южная Каролина. Из крупных городов в полной темноте окажется только Нэшвилл (штат Теннесси) — в нее он погрузится на 1 минуту 58 секунд в районе полудня по местному времени. Кроме того, полное затмение можно будет наблюдать в отдельных районах городов Канзас-сити (штат Канзас) и Канзас-сити (штат Миссури).