Источник: в Ливане в столкновениях между палестинцами убиты два человека

БЕЙРУТ, 21 авг, — РИА Новости. Боевые столкновения между бандформированиями в лагере палестинских беженцев "Айн эль-Хелве" в ливанском городе Сайда возобновились несмотря на договоренности о прекращении огня, два члена группировки Биляля Бадра убиты, восемь человек ранены, сообщили РИА Новости осведомленные источники в лагере беженцев.

Столкновения продолжаются на протяжении пяти дней. С одной стороны объединенные силы возглавляет движение "Фатх", с другой стороны выступили радикальные мусульманские группировки Биляля Бадра и Биляля Аркуба.

"С прошлого четверга в результате боестолкновений погибли два человека, восемь получили ранения",- рассказал собеседник агентства.

По некоторым данным, среди радикалов есть боевики, имеющие связи с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат Ан-Нусра" (обе запрещены в РФ).

Осведомленные источники в лагере беженцев сообщили также РИА Новости, что в ходе столкновений помимо автоматов и гранатометов боевики в понедельник применили минометы, чего ранее никогда не было.

Ливанская армия в свою очередь перешла на повышенную готовность в районе "Айн эль-Хелве". Перекрыты для транспорта все дороги в зоне эскалации конфликта. Открыт гуманитарный коридор для всех мирных граждан желающих покинуть свои дома в целях безопасности.