ВМС США приостановят операции по всему миру из-за инцидента с эсминцем

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. ВМС США приостановят операции по всему миру в связи со столкновением американского эсминца "Джона Маккейна" с торговым судном в Малаккском проливе, заявил глава морских операций адмирал Джон Ричардсон.

"Эта тенденция требует более решительных действий. Поэтому я приказал сделать паузу в проведении операций во всех наших флотах по всему миру", — заявил Ричардсон в своем видеообращении, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

Американский эсминец "Джон Маккейн", который направлялся в порт Сингапура, 21 августа ранним утром по японскому времени столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. В результате столкновения пропали десять и получили ранения пять моряков.

Поврежденный эсминец прибыл на сингапурскую базу "Чанги". Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения и десять пропали без вести.

В поисково-спасательной операции принимают участие военный флот и береговая охрана Сингапура, а также вертолеты и конвертопланы, базирующиеся на десантном корабле ВМС США "Америка".

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.

Это уже второй аналогичный инцидент, произошедший за это лето. Ранее а середине июня в результате другого крупного инцидента с участием эсминца Fitzgerald, который столкнулся с филиппинским контейнеровозом, погибли семь американских моряков. По итогам расследования был уволен командир корабля и двое старших офицеров.