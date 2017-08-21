Дезертировавший американский военнослужащий не хочет суда присяжных

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский военнослужащий Боуи Бергдал, дезертировавший в Афганистане, выразил желание, чтобы его дело рассматривал один судья, а не военное жюри присяжных, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, запрос об этом адвокаты Бергдала подали на прошлой неделе, отказавшись комментировать это решение.

По данным Ассошиэйтед Пресс, ранее они высказывали сомнения в том, что суд над их подзащитным будет справедливым в связи негативными комментариями, которые отпускал по делу Бергдала президент США Дональд Трамп.

Суд над Бергдалом должен начаться в октябре.

Бергдал пропал без вести после того, как покинул американскую базу в афганской провинции Пактика 29 июня 2009 года. Вскоре стало известно, что он находится в плену у талибов. В мае 2014 года было объявлено, что сержант после пяти лет заточения освобожден в обмен на пять командиров "Талибана" и вернулся в США.