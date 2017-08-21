СМИ узнали подробности встреч организатора терактов в Испании с сообщниками

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Имам каталонского города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати, подозревающийся в организации терактов в Барселоне и Камбрильсе, на протяжении года тайно встречался с сообщниками в своем фургоне, сообщает газета Pais со ссылкой на их знакомого.

По словам анонимного источника газеты, на протяжении примерно года имам встречался с 17-летним Муссой Укабиром, Юссеффом Аальей (Youssef Aalla), Махаммедом Хичами и его братом в своем фургоне. "Они находились внутри фургона, проводили там по два часа или больше. Если рядом проходил кто-то знакомый, они замолкали и начинали смотреть в экраны мобильных телефонов", — цитирует издание слова источника.

Как сообщается, знакомый террористов назвал информацию о быстрой радикализации молодых людей "ложью". По его данным, "если они встречались в других местах, а не в фургоне, "они здоровались так, будто не были знакомы друг с другом". Он также сказал, что имам и его сообщники "потеряли страх смерти" во время священного для мусульман месяца рамадан, когда они и приняли решение о том, что собираются сделать. "С этого момента они начали вести себя очень ласково с матерями и семьями, проводили много времени дома и всегда проявляли внимание к своим родственникам", — рассказал источник издания.

Ранее полиция назвала Абдельбаки эс-Сати, главного имама Риполя, основным организатором терактов в Испании. Полиция также не исключает, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов. Именно в Риполе проживало большинство молодых людей, входивших в террористическую ячейку, в том числе братья Дрисс и Мусса Укабир, Мохаммед Хичами и Юнес Абуякуб. Еще один участник — Саид Алаа жил в Рибес де Фреснер, расположенном в 10 км.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 км от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом.

По официальным данным, в результате терактов в Испании 17 августа погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся.

Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.