СМИ узнали, кто будет сопровождать Нетаньяху во время визита в Россию

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Директор израильской службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэн и глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат будут сопровождать премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в ходе его визита в РФ, сообщает газета Haaretz.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что Нетаньяху посетит в среду Сочи, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Предполагается, что политики обсудят последние события на Ближнем Востоке — в частности, как отмечает Haaretz, согласованное при участии США и России перемирие на юге Сирии.

На прошлой неделе израильская делегация под руководством Коэна посетила Вашингтон. Как отмечает газета, помимо него в состав делегации вошли начальник военной разведки Герцль Халеви и глава военно-политического управления при министерстве обороны Зоар Палти. Предполагалось, что израильская делегация попытается убедить высокопоставленных представителей американской администрации внести поправки в некоторые пункты соглашения о прекращении огня на юге Сирии, чтобы включить в него более четкие положения о необходимости отвести из Сирии иранские войска и бойцов шиитского движения "Хезболлах".

Haaretz утверждает, что Израиль, США и Россия в начале июля провели серию секретных переговоров, в ходе которых обсуждалось перемирие на юге Сирии и создание зон деэскалации на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границах. По данным издания, израильская сторона настаивала на том, что соглашение должно обеспечить решение проблемы присутствия Ирана на всей территории Сирии. Израильтяне сообщили российской и американской стороне, что те должны потребовать вывода из Сирии иранских войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ливанского движение "Хезболлах" и шиитских ополченцев. В противном случае, Израиль и Иордания могут оказаться под угрозой, пишет газета.

Ссылаясь на неназванных израильских чиновников и источники в западных дипломатических кругах, издание отмечает, что Израиль остался недоволен заключенным между США и РФ соглашением, так как в нем ни разу не были упомянуты Иран или "Хезболлах". Также в нем не говорилось и о присутствии иранских сил в остальных районах Сирии.

Для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США ранее подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты России и США. Меморандум определил границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.