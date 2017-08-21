Посол Чехии в России попросился домой

ПРАГА, 21 авг – РИА Новости, Александр Куранов. Посол Чехии в России первый летчик-космонавт Чехословакии Владимир Ремек обратился в МИД республики с просьбой о досрочном прекращении полномочий и возвращении в Прагу по семейным обстоятельствам, сообщил в понедельник сайт пражского еженедельника Respekt со ссылкой на источник в МИД.

"Пост руководителя чешского посольства в Москве, один из важнейших в чешской дипломатии, преждевременно может покинуть Владимир Ремек. Это может произойти, по нашей информации, по личной просьбе дипломата. Ремек хотел бы проводить больше времени со своей семьей в Чехии, в частности, его жена чувствует себя оторванной от внучат. Предполагалось, что четырехлетняя миссия Ремека в Москве должна была завершиться в 2018 году", — говорится в сообщении.

По данным издания, вместо 68-летнего Ремека пост посла Чехии в России может занять нынешний руководитель чешского диппредставительства в Азербайджане Витезслав Пивонька.

Владимир Ремек в марте 1978 года в качестве космонавта-исследователя совершил космический полёт на космическом корабле "Союз-28", пилотируемом полковником Алексеем Губаревым. В ходе полёта корабль "Союз-28" состыковался с орбитальной космической станцией "Салют-6", где Ремек и Губарев совместно с экипажем станции, состоявшем из Георгия Гречко и Юрия Романенко, провели ряд совместных технологических и медико-биологических экспериментов, предложенных советскими и чехословацкими учёными. Ремек провёл в космосе 7 суток 22 часа 16 минут и 30 секунд. Он стал первым человеком в космосе, не являющимся гражданином СССР или США. Ремек удостоен звания Героя Советского Союза.

До назначения на пост посла Чехии в России Ремек с 2004 по 2013 годы являлся депутатом Европарламента, куда был избран в качестве представителя чешской компартии, и входил во фракцию европейских объединённых левых и североевропейских зелёных левых.