СМИ сообщили о задержании подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Задержан подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, сообщает газета Vanguardia.

"Задержан Юнес Абуякуб в Сан-Садурни-д'Анойя (город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония — ред.)", — говорится в сообщении издания в Twitter.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

*Террористическая организация, запрещена в России