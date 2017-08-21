СМИ сообщили о задержании подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Задержан подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, сообщает газета Vanguardia.
"Задержан Юнес Абуякуб в Сан-Садурни-д'Анойя (город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония — ред.)", — говорится в сообщении издания в Twitter.
AMPLIACIÓN Detenido el presunto autor del atentado en Barcelona, Younes Abouyaaqoub https://t.co/wJKJLMn6AI por @maykanavarro #ÚltimaHora— La Vanguardia (@LaVanguardia) 21 августа 2017 г.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.
*Террористическая организация, запрещена в России