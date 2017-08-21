СМИ: состояние раненной при теракте бельгийки остается критическим

БРЮССЕЛЬ, 21 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Состояние 54-летней бельгийки Веры Рендерс, получившей тяжелые ранения при теракте в Барселоне, остается критическим, сообщила в понедельник телерадиокомпания RTL.

По ее информации, спутник жительницы населенного пункта Липпело в бельгийской провинции Антверпен, к счастью, не пострадавший при теракте, остается в испанском госпитале рядом с любимой женщиной.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.

При теракте погибла одна гражданка Бельгии, еще двое бельгийцев получили ранения.

*Террористическая организация, запрещенная в России