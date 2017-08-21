МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Испании связались с прокуратурой Бельгии, чтобы получить информацию об имаме, который, предположительно, является организатором терактов в Каталонии, сообщает издание Confidencial.

Испанские СМИ предполагают, что имам каталонского города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати может быть главным организатором терактов. Полиция в субботу утром проводила обыски в его доме. Правоохранители не исключают, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов.

"Могу подтвердить, что были проведены проверки по просьбе испанских властей. Этот имам был в Бельгии… Он был совершенно не известен федеральной прокуратуре", — приводит агентство Efe слова представителя ведомства Тьерри Вертса.

Ранее новостной сайт телерадиокомпании VRT со ссылкой на местные власти сообщил, что Эс-Сати провел три месяца в бельгийском городе Вилворде в 2016 году. По словам мэра города, полиция Бельгии получила информацию о прибытии имама от одной из мусульманских общин. Правоохранительные органы Бельгии тщательно собирали информацию об имаме, однако он "не был известен как радикализированный" человек.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

*Запрещенная в России террористическая организация