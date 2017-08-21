Эксперты: ситуация с визами не отразится на продаже недвижимости в США

МОСКВА, 21 авг — РИА Недвижимость. Приостановка выдачи неиммиграционных виз США по всей России никак не отразится на продажах американской недвижимости, так как доля таких покупателей и так невелика, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В понедельник стало известно, что США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России в связи с уменьшением числа сотрудников американских дипмиссий в России. Отмечается, что с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

"Говорить о серьезном влиянии этого решения на покупателей недвижимости в США не приходится", — рассказала директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

По ее данным, в структуре спроса российских покупателей на зарубежную недвижимость США не стоит в лидирующих позициях. В топ-5 входят Великобритания, Германия, Монако, Швейцария и Кипр. Шалаева уточнила, что с начала кризиса 2014 года был виден рост спроса на "миграционные метры", то есть на покупку недвижимости с целью получения вида на жительство или гражданства (Кипр, Греция, Мальта, Испания, Черногория), а также на коммерческую недвижимость в Германии и Великобритании.

"В США наши покупатели в основном интересуются недвижимостью в Майами и Нью-Йорке. Но входящих запросов на американскую недвижимости не столь много", — отметила представитель Knight Frank. Она также добавила, что после прихода к власти в США Дональда Трампа был зафиксирован резкий рост интереса россиян к недвижимости в этой стране, а число входящих запросов выросло на 30%. Но позже рост спроса замедлился.

Решившихся не остановить

"Если покупатель выбирал между Европой и Штатами, то теперь он, скорее всего, определится в пользу Европы. Если же покупатель решил связать жизнь с США и планирует переезжать туда, то это его не остановит. Но такой россиянин возьмёт паузу, чтобы посмотреть, как будут развиваться события", — выразила свое мнение эксперт по инвестициям компании Tranio Анна Курьянович.

Солидарен с предыдущим экспертом и главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин.

"Не думаю, что это как-то отразится на количестве продаж недвижимости в США российским гражданам, потому что доля таких покупателей и так невелика. Если человек решается купить жилье в США, это значит, он покупает его для себя и твердо решил туда переехать. Не думаю, что эти преграды помешают такому решительно настроенному гражданину. В любом случае с 1 сентября выдача виз возобновится в Москве, поэтому он сможет приехать в российскую столицу из своего города и решить здесь свои вопросы", — рассуждает он.

По словам Березина, чаще всего в Штатах россиян интересуют Нью-Йорк, Флорида и Калифорния.

Трудности перелетов

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева, в свою очередь, отметила, что людям, которые твердо решили покупать недвижимость в США, запрет на выдачу виз грозит затруднением процесса перелетов и просмотров понравившихся квартир.

Это совершенно точно коснется тех из них, кто вынужден обновлять визу, отметила она.

Для россиян, рассматривавших недвижимость США как доходный актив, встанет вопрос – стоит ли приобретать недвижимость в стране, с которой у России отсутствуют дружественные отношения. "Скорее всего, такие покупатели предпочтут сделать шаг назад, — по крайней мере, до того момента, пока отношения между странами не прояснятся", — говорит Румянцева.

По мнению эксперта, приостановка выдачи виз поспособствует большему охлаждению отношений между двумя странами. Она также напомнила о том, что если россиянин рассматривают покупку недвижимости в США с целью сохранения и приумножения денежных средств, то у него есть множество альтернатив: Австрия, Германия, Италия, Франция, Швейцария. "Там большое количество предложений доходной недвижимости, которые заслуживают внимания инвесторов", — считает Румянцева.