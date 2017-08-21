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Эксперты: ситуация с визами не отразится на продаже недвижимости в США

Сюжет:
Ограничение выдачи американских виз в России (19)
17:3521.08.2017
(обновлено: 17:36 21.08.2017)
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© FlickrПродажа недвижимости в США. Архивное фотоПродажа недвижимости в США. Архивное фото
© Flickr

МОСКВА, 21 авг — РИА Недвижимость. Приостановка выдачи неиммиграционных виз США по всей России никак не отразится на продажах американской недвижимости, так как доля таких покупателей и так невелика, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Здание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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АТОР советует россиянам начинать оформление виз в США за 3-4 месяца

В понедельник стало известно, что США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России в связи с уменьшением числа сотрудников американских дипмиссий в России. Отмечается, что с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

"Говорить о серьезном влиянии этого решения на покупателей недвижимости в США не приходится", — рассказала директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

По ее данным, в структуре спроса российских покупателей на зарубежную недвижимость США не стоит в лидирующих позициях. В топ-5 входят Великобритания, Германия, Монако, Швейцария и Кипр. Шалаева уточнила, что с начала кризиса 2014 года был виден рост спроса на "миграционные метры", то есть на покупку недвижимости с целью получения вида на жительство или гражданства (Кипр, Греция, Мальта, Испания, Черногория), а также на коммерческую недвижимость в Германии и Великобритании.

"В США наши покупатели в основном интересуются недвижимостью в Майами и Нью-Йорке. Но входящих запросов на американскую недвижимости не столь много", — отметила представитель Knight Frank. Она также добавила, что после прихода к власти в США Дональда Трампа был зафиксирован резкий рост интереса россиян к недвижимости в этой стране, а число входящих запросов выросло на 30%. Но позже рост спроса замедлился.

Решившихся не остановить

Здание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт рассказал о последствиях приостановки выдачи виз США в России
"Если покупатель выбирал между Европой и Штатами, то теперь он, скорее всего, определится в пользу Европы. Если же покупатель решил связать жизнь с США и планирует переезжать туда, то это его не остановит. Но такой россиянин возьмёт паузу, чтобы посмотреть, как будут развиваться события", — выразила свое мнение эксперт по инвестициям компании Tranio Анна Курьянович.

Солидарен с предыдущим экспертом и главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин.

"Не думаю, что это как-то отразится на количестве продаж недвижимости в США российским гражданам, потому что доля таких покупателей и так невелика. Если человек решается купить жилье в США, это значит, он покупает его для себя и твердо решил туда переехать. Не думаю, что эти преграды помешают такому решительно настроенному гражданину. В любом случае с 1 сентября выдача виз возобновится в Москве, поэтому он сможет приехать в российскую столицу из своего города и решить здесь свои вопросы", — рассуждает он.

По словам Березина, чаще всего в Штатах россиян интересуют Нью-Йорк, Флорида и Калифорния.

Трудности перелетов

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева, в свою очередь, отметила, что людям, которые твердо решили покупать недвижимость в США, запрет на выдачу виз грозит затруднением процесса перелетов и просмотров понравившихся квартир.

Флаги России и США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Депутат: ограничение выдачи виз США не затронет большинство россиян
Это совершенно точно коснется тех из них, кто вынужден обновлять визу, отметила она.

Для россиян, рассматривавших недвижимость США как доходный актив, встанет вопрос – стоит ли приобретать недвижимость в стране, с которой у России отсутствуют дружественные отношения. "Скорее всего, такие покупатели предпочтут сделать шаг назад, — по крайней мере, до того момента, пока отношения между странами не прояснятся", — говорит Румянцева.

По мнению эксперта, приостановка выдачи виз поспособствует большему охлаждению отношений между двумя странами. Она также напомнила о том, что если россиянин рассматривают покупку недвижимости в США с целью сохранения и приумножения денежных средств, то у него есть множество альтернатив: Австрия, Германия, Италия, Франция, Швейцария. "Там большое количество предложений доходной недвижимости, которые заслуживают внимания инвесторов", — считает Румянцева.

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