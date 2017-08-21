Ляшко призвал расстрелять Саакашвили, если он нарушит украинские границы

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко, комментируя заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о намерении вернуться на Украину, призвал пограничников "стрелять на поражение в каждого, кто прорывает границу".

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" заявили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину.

"Саакашвили недоволен решением своего кореша (президента Украины Петра — ред.) Порошенко забрать у него паспорт, который он незаконно получил?! Нанимай лучших адвокатов и иди судись! Но границы моей страны — священны, неприкосновенны и на замке! Поэтому обращаюсь к нашим героическим пограничникам: без колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу! Тот, кто посягает на незыблемость наших границ — это враг Украины!", — написал Ляшко в понедельник в Facebook.

Заявление Ляшко уже прокомментировал Саакашвили. Он написал в Facebook, что "вернется на Украину и будет обжаловать лишение его украинского гражданства в украинских судах".

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.