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В мире

Турция против Германии: конфликт в НАТО, выгодный для России

18:2221.08.2017
(обновлено: 18:29 21.08.2017)
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© AFP 2017 / Tobias SchwarzКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в ГамбургеКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Гамбурге
© AFP 2017 / Tobias Schwarz

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Турецкая Республика, удерживающая в тюрьмах девятерых граждан Германии, намерена добиваться ареста еще одного. Шестидесятилетний Доган Аханли, имеющий паспорт обеих стран, был задержан по запросу Анкары в Испании. Готовность Турции добиваться экстрадиции Аханли обострила и без того непростые отношения с Берлином: канцлер Ангела Меркель пообещала ответные меры, а министр иностранных дел Зигмар Габриель подвел черту под планами таможенного союза. По мнению заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина, внутриполитические обстоятельства делают затяжную конфронтацию между Анкарой и Берлином неизбежной. Со своей стороны, Россия может воспользоваться происходящим, чтобы добиться тактических выгод в отношениях с Турцией.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Анкара хочет покарать

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Россия и Турция отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии
Уже на протяжении 13 месяцев — со времени неудачного военного переворота в Турции 16 июля 2016 года — отношения между исламской республикой и странами Запада отягощают обвинения в терроризме. По мнению официальной Анкары, государства Евросоюза и Германия оказывают поддержку бывшим участникам путча. На территории ФРГ получили убежище двое бывших генералов Турецкой армии, обвиняемых в причастности к подготовке переворота. Полный список политических мигрантов значительно шире: Анкара добивается выдачи 4500 своих сограждан. Надежд на содействие Берлина в этом вопросе нет: немецкая сторона считает все обвинения, выдвинутые против них, бездоказательными.

Взаимное непонимание между сторонами обостряет ожесточенная информационная война. СМИ Германии после попытки переворота обвинили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как минимум в несоразмерном преследовании причастных, а как максимум — в инсценировке самого выступления с целью наказания непричастных. Турецкие газеты и интернет-сайты отвечают немецким той же монетой. На страницах этих изданий Ангелу Меркель называют "матерью террора" и изображают в нацистской форме.

На повышение ставок в конфликте с Берлином играет сам Эрдоган. В августе 2017-го президент заявил, что ведущие партии Германии, включая блок ХДС-ХСС, возглавляемый Меркель, представляют собой "врагов Турции", призвав трехмиллионную диаспору своих соотечественников голосовать против них. Выступление Эрдогана пришлось ко времени: на 24 сентября 2017 года в Германии назначены всеобщие выборы, которые и определят судьбу Ангелы Меркель.

Не нужен им берег турецкий

© AFP 2017 / Thomas KienzleКанцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок лейку во время митинга в Хейльбронне
© AFP 2017 / Thomas Kienzle
Канцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок лейку во время митинга в Хейльбронне

Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Турция подозревает выходца из России в подготовке атаки на самолет ВВС США
По мнению Макаркина, именно предвыборный ажиотаж подхлестывает заявления обеих сторон, а выгоду, хоть и косвенную, из происходящего может получить Россия. "Вспомним, как события развивались в этом году. В апреле Турция провела референдум, позволивший качественно увеличить полномочия президента. По времени электоральная процедура совпала с выборами в Нидерландах. Власти этой страны воспротивились приезду турецких политиков, надеявшихся выступить перед своими соотечественниками, живущими в эмиграции. Голландцам обострение с турками было нужно по сиюминутным причинам: власти хотели продемонстрировать накануне выборов, что способны защитить европейскую идентичность не хуже ультраправых. Сегодня на повестке — выборы в ФРГ. Рискну предположить, что обострение между турками и немцами также диктуется предвыборной лихорадкой", — говорит политолог.

Вместе с тем призыв Эрдогана не голосовать за Меркель не имел бы силы, если бы его образ и проводимая им политика не пользовались поддержкой европейских турок. Референдум 2017 года показал, что именно среди диаспоры в странах ЕС курс президента пользуется стабильно высокой поддержкой. Называя "врагами Турции" немецкий истеблишмент, Эрдоган играет в опасную игру, пытаясь расколоть общество Германии по этническому и конфессиональному признакам.

Как считает Макаркин, подобная стратегия отвечает имеющимся в распоряжении Анкары ресурсам. "Сегодня Европа сталкивается с проблемой второго поколения мигрантов. Тогда как первые прибывшие в Германию гастарбайтеры надеялись на приобщение к более высокому уровню жизни, настроение у их детей уже совершенно иное. Эти люди сравнивают не Германию с Турцией, а себя самих — с немцами. Многие делают вывод, что не смогут подняться высоко в немецком обществе и обречены оставаться в нем чужими. Под воздействием этого они идеализируют образ своей родины и благосклонно прислушиваются к тому, что говорит им Эрдоган", — говорит эксперт.

Выгода для России

Наиболее трудный для понимания аспект немецко-турецких отношений — стремление Эрдогана сыграть на обострение с Берлином в момент, когда выборы в самой Турции уже состоялись. Разгадка заключается в том, что турецкий лидер нуждается в постоянной мобилизации своих сторонников, для большинства из которых Германия — враждебная страна. 

"Россия может извлечь выгоду из нынешнего обострения, хотя скорее тактическую, чем стратегическую. В Сирии Россия и Турция поделили сферы влияния, существуют оппозиционные группировки, патронируемые Анкарой. Сложился компромисс, который полностью не устраивает никого, но он держится. Я бы назвал это прагматическими отношениями. При этом стороны могут и продолжить сближение", — резюмирует Алексей Макаркин.

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