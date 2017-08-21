После обысков в молдавских министерствах задержали четырех человек

КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Четыре человека задержаны в Молдавии после обысков, проведенных в министерствах просвещения и юстиции, передает в понедельник агентство Sputnik Молдова со ссылкой на Национальный антикоррупционный центр (НАЦ).

Ранее в понедельник пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински сообщила РИА Новости, что по делу о коррупции и извлечении выгоды из влияния проходят обыски в министерстве юстиции и здании правительства Молдавии у сотрудников министерства просвещения. Как уточнила Старински, сотрудники ведомства подозреваются в незаконной выдаче ряда документов гражданам Молдавии и иностранцам. По данным агентства, в понедельник прошли в общей сложности 17 обысков по месту жительства, в служебных кабинетах и автомобилях подозреваемых. Проверили в том числе два кабинета минпросвещения и двух сотрудников минюста.

"Четыре человека, в том числе сотрудница министерства просвещения и три посредника, задержаны после обысков, проведенных в понедельник в министерствах просвещения и юстиции. Их подозревают в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. По информации следствия, задержанные получали деньги, чтобы ускорить процедуру получения дипломов об образовании как нашей страны, так и заграничных", — говорится в сообщении.

Как пояснили агентству в НАЦ, речь идет о сговоре между сотрудниками министерства юстиции, министерства просвещения, культуры и науки, нотариусами и представителями бюро переводов — под именем переводчиков работали посредники. Они находили людей, которым требовалось заверить диплом об образовании, и предлагали ускорить процедуру, по закону длящуюся 30 дней. В итоге клиент получал его за несколько дней. За один документ чиновники брали по 50 евро, а за весь пакет документов – от 250 до 1,5 тысячи евро.

Как уточняет агентство, следствие располагает показаниями уже нескольких людей, воспользовавшихся услугами задержанных. Сейчас четверо задержанных помещены под 72-часовой арест. Им грозит до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на длительный срок.