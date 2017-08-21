Барби и мясорубка: где ливанские террористы прячут взрывчатку

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ливанские боевики, планировавшие осуществить теракт на борту самолета, летевшего из Австралии в ОАЭ, заложили бомбы в куклу Барби и мясорубку, заявил глава МВД Ливана Нухад Машнук на цитируемой арабскими СМИ пресс-конференции в понедельник.

Машнук заявил о том, что разведке Ливана удалось предотвратить теракт на борту лайнера "эмиратских авиалиний". Министр не уточнил дату проведения операции или планировавшегося теракта и название авиакомпании. В ОАЭ базируются авиакомпании Emirates и Etihad. По его словам, на борту самолета были 400 человек, из них 120 — ливанцы.

Власти Австралии 30 июля заявили, что им удалось предотвратить теракт на борту лайнера, следовавшего из Сиднея в ОАЭ. Правоохранительные органы предъявили обвинения в подготовке и планировании теракта двум задержанным в рамках этого дела, еще одного отпустили без предъявления обвинений, а четвертого освободили под залог. Задержанные планировали использовать взрывное устройство. Позже газета Australian написала, что подозреваемые собирались отравить пассажиров сернистым газом. Имел ли в виду ливанский министр этот же готовящийся теракт, неизвестно.

По словам министра, теракт планировали четверо боевиков, являющихся братьями. Один из них — Тарик Хаят — высокопоставленный командир террористической группировки "Исламское государство"* и находится сейчас в сирийской Ракке. Двоих братьев задержали в Австралии. Четвертый из братьев, Амер Хаят, должен был сесть в самолет и привести бомбу в действие через 20 минут после взлета, сообщил министр.

По словам Машнука, боевики планировали взорвать самолет, спрятав бомбы в большой кукле Барби и мясорубке. Планы террористов не осуществились, так как в аэропорту заметили перевес в их ручной клади — сумка весила на семь килограммов больше разрешенного.

При этом министр не предоставил деталей операции по предотвращению теракта.