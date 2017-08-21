СМИ рассказали, что позволило избежать большого числа жертв в Барселоне

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подушка безопасности, сработавшая в автофургоне, на котором был совершен наезд на людей в Барселоне, помогла избежать большего количества жертв, пишет газета Vanguardia со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Как сообщили источники, из-за большого количества внешних повреждений в автомобиле автоматически сработала система безопасности и была заблокирована электроника. По данным издания, это объясняет, почему террорист в этот момент остановил автомобиль и, воспользовавшись паникой, смог скрыться.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.