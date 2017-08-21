Россиянам, попавшим в ДТП в Турции, оказывают медпомощь

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Троим гражданам России, попавшим в ДТП на трассе Анталья-Кемер в Турции, продолжают оказывать медицинскую помощь, сообщил РИА Новости по телефону дежурный дипломат генерального РФ консульства в Анталье. По его словам, среди этих людей есть девятилетний ребенок.

Как напомнил собеседник, всего в аварии пострадали 11 граждан РФ. Восемь из них после оказания медицинской помощи были выписаны из больниц и уже доставлены в гостиницы.

"Трое с ушибами, порезами и ссадинами пока продолжают находиться в клиниках для необходимых медицинских манипуляций. Им продолжает оказываться необходимая помощь. Среди этих троих есть 9-летний ребенок, который пожаловался на боль в груди", — рассказал дипломат.

Сославшись на заявление медиков, он заверил, что после проведения необходимых процедур туристы будут направлены в свои отели для продолжения отдыха. Сотрудник консульства отметил, что госпитализировать россиян не будут.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что автобус с иностранными туристами, который направлялся в город Белек, перевернулся на трассе Анталья-Кемер на выезде из туннеля. Причиной ДТП стал сильный ливень.