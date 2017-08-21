Киев обвинил немецкого политика в "цинизме" из-за заявления по Крыму

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление заместителя председателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александера Гауланда о необходимости признать Крым частью России. Об этом дипломат рассказал в интервью Hamburger Abendblatt.

"Заявление Гауланда трудно превзойти в цинизме", — возмутился Мельник.

Он также отметил, что Крым снова станет частью Украины и это, по его словам, произойдет "раньше, чем многие думают".

Ранее Гауланд заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и санкции Запада не принесут никакого результата. По мнению политика, правильным решением стало бы признание Крыма частью России и привлечение Москвы к "построению европейского порядка".

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после того, как в Киеве произошел переворот. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова. Украинские власти при этом продолжают считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.