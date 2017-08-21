Министр энергетики Индии выдал российскую дорогу за местную

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министр энергетики Индии Пиюш Гоял, комментируя успехи программы по освещению индийских улиц, выложил в Сеть фотографию российской трассы, пишет India Today.

В своем микроблоге в Twitter чиновник написал, что вдоль дорог на протяжении 50 километров правительство установило светодиодные фонари, заменив ими старое освещение. Сообщение сопровождалось фотографией с изображением российской улицы, отмечает издание.

​Пользователи соцсети вскоре обратили внимание на пост Гояла и указали на его ошибку. Министр удалил твит и выложил новый со снимком уже индийской дороги.

"Спасибо многим кто обратил внимание на материал с фотографией. Пока мы освещаем улицы, социальные сети помогают освещать факты, помогая нам стать лучше", — написал Гоял в Twitter.