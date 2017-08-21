На Украине плановые роды могут стать платными

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Роды на Украине могут стать платными уже с 2019 года, сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на проект медицинской реформы.
"Роды в Украине будут платными с 2019 года… Роженица будет получать пакет всех услуг, а оплата будет проходить через государственное агентство — Национальную службу здоровья", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, если у роженицы не будет средств на оплату родов, она сможет рожать бесплатно, однако ей не предоставят отдельную палату. Кроме этого, бесплатные будут экстренные роды, в таком случае работа врачей будет считаться экстренной помощью, которая покрывается государством.
Официальным комментарием министерства здравоохранения Украины РИА Новости пока не располагают.