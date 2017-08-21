Президент Сербии объяснил отзыв сотрудников посольства в Македонии

БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Сотрудники посольства Сербии в Скопье вызваны в Белград для консультаций, так как получены "доказательства активной деятельности против органов и структур Сербии", заявил в понедельник президент республики Александр Вучич.

Ранее МИД Македонии сообщил о том, что не располагает объяснением в связи с отзывом из Скопье всех сотрудников сербского диппредставительства, а македонское МВД увеличило охрану опустевшей дипмиссии.

"Получено достаточно доказательств активной деятельности против органов и структур республики Сербии… Наше дело подготовить наших людей. Будут изменения среди наших сотрудников, чтобы защитить наши дружеские отношения с македонцами и чтобы определить наше поведение в подобном окружении", — цитирует агентство Вучича.

Президент отметил, что Белград продолжит поддерживать близкие отношения со Скопье, а также косвенно признал, что нынешний сербско-македонский кризис в отношениях связан с новыми попытками самопровозглашенной республики Косово вступить в ЮНЕСКО. В октябре 2015 года Македония поддержала вступление непризнанного государства в международную организацию.

Глава Сербии также указал на вмешательство "внешних сил", уточнив, что речь не идет о России. "Есть вмешательства неких других сил. Наше дело – суметь ответить и защитить наши действия от влияния внешних факторов", — приводит Танюг слова Вучича.