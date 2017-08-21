В Польше опасаются, что Россия не выведет войска из Белоруссии после учений

ВАРШАВА, 21 авг — РИА Новости. Замминистра обороны Польши Михал Дворчик заявил журналистам об опасениях, что Россия не выведет войска из Белоруссии после завершения учений "Запад 2017".

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность в связи с совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2017". Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб является проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

"Есть много сомнений и опасений, что после учений "Запад 2017" может оказаться, что не все силы и средства будут выведены Россией из Белоруссии", — сказал Дворчик.

Он отметил, что за учениями "Запад 2017" будут внимательно наблюдать как польские спецслужбы, так и спецслужбы западных стран.

"У нас нет стопроцентной уверенности в том, какие силы будут использованы. Потому что уже сейчас есть много предпосылок, чтобы считать, что это не такие силы, которые заявляют россияне и белорусы, а больше", — добавил замминистра.

В то же время Дворчик подчеркнул, что жители Польши могут чувствовать себя "абсолютно безопасно".