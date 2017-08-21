СМИ: террорист из Камбрильса оставил родным записку, где просил прощения

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Один из исполнителей теракта в каталонском Камбрильсе оставил записку своим родным, в которой просил прощения за вред, который принесет другим людям, пишет газета Mundo.

По данным издания, 18-летний Саид Аалья был одним из пяти ликвидированных в Камбрильсе террористов, а автомобиль Audi A3, на котором злоумышленники врезались в группу пешеходов, принадлежал его старшему брату Мохаммеду.

Записка Саида Аалья была обнаружена в доме его семьи в городе Риполь в 140 километрах от Камбрильса.

"Прошу прощения у людей, которым могу причинить вред в эти дни. Большое спасибо за все, что вы для меня сделали", — цитирует газета написанное от руки послание.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России