В день оглашения приговора Чинават в Таиланде усилят меры безопасности

БАНГКОК, 21 авг – РИА Новости. Управление полиции Бангкока обнародовало меры безопасности, которые будут действовать в здании верховного суда Таиланда и на прилегающей к нему территории в день объявления приговора в отношении бывшего премьер-министра страны, первой в истории женщины на этом посту, Йинглак Чинават.

Управление разослало СМИ специальный бюллетень, текст которого был в понедельник зачитан в новостном выпуске Третьего национального телеканала.

Согласно бюллетеню, все ворота комплекса зданий уголовного, гражданского и верховного судов, кроме главных ворот верховного суда, 25 августа будут закрыты для прохода и проезда. У всех ворот будут выставлены полицейские посты.

Проход граждан на территорию суда разрешен только пешком. Все автомобили, включая автомобили СМИ, на которые распространяется разрешение на въезд на территорию комплекса зданий суда, будут снабжены специальными пропусками. При отсутствии пропуска автомобиль въехать на территорию суда не сможет, говорится в документе.

Всем ведущим дело Чинават судьям специальной коллегии по делам лиц, занимающих политические должности, на 25 августа предоставлена личная охрана из военнослужащих. Охрана подъездов здания верховного суда будет усилена нарядами полиции.

Кроме того, на пути следования в Бангкок сторонников Чинават из провинций севера и северо-востока страны будут установлены временные контрольно-пропускные пункты, которые будут проверять прибывающих на наличие оружия и запрещенных веществ, говорится в документе.

Чинават, демократически избранное правительство которой было свергнуто военным переворотом в 2014 году, обвиняют в халатности и попустительстве коррупции во время исполнения правительственной дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство закупало у фермеров рис по завышенным ценам для продажи за рубеж по прямым межгосударственным сделкам.

Программа, призванная улучшить экономическое положение фермеров, была предвыборным обещанием Чинават и исполнялась с 2011 по 2014 год. Резкое падение мировых цен на рис в 2013 году и массовые беспорядки в Бангкоке, парализовавшие работу правительства, а также поразившая программу коррупция привели к ее провалу и значительным убыткам государственного бюджета, которые нынешние власти оценивают в 25 млрд долларов.

25 августа, после многих месяцев судебных заседаний, на которых были заслушаны десятки свидетелей обвинения и защиты, судебная коллегия верховного суда огласит приговор бывшему премьеру. В случае признания виновной Чинават грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Одновременно идет процесс ареста и изъятия ее личных активов в порядке административного штрафа, сумму которого – около миллиарда долларов – определило министерство финансов Таиланда.

Чинават не признает себя виновной. Ее сторонники считают процесс над ней сфабрикованным ее политическими противниками. Военные власти страны опасаются, что акция моральной поддержки Чинават, которую собираются устроить 25 августа в суде ее сторонники, может перерасти в беспорядки.

Нынешнее правительство Таиланда во главе с премьер-министром генералом Праютом Чан-Оча пришло к власти в мае 2014 года в результате военного переворота, совершенного под лозунгами национального примирения и наведения порядка в стране после многолетнего политического конфликта между сторонниками и противниками политического клана Чинават. Конфликт, вызвавший небывалое в истории Таиланда политическое размежевание в обществе, неоднократно провоцировал массовые уличные беспорядки, столкновения и кровопролитие.

Старший брат Йинглак, Таксин Чинават, правительство которого тоже было свергнуто военным переворотом в 2006 году, в настоящее время находится в эмиграции и руководит таиландской оппозицией из-за рубежа. Таксин Чинават заочно приговорен той же коллегией верховного суда к двум годам тюрьмы за инсайдерскую сделку с недвижимостью, совершенную его женой в то время, когда он занимал пост премьера.