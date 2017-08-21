Разыскиваемый террорист из Барселоны может быть вооружен, заявили в полиции

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Каталонская полиция предупредила, что 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, разыскиваемый как исполнитель теракта в Барселоне, опасен и может быть вооружен.
"Мы установили личность водителя, это Юнес Абуякуб", — сообщил в Twitter советник ведомства Хоакин Форн.
Каталонская полиция разместила в Twitter фотографии разыскиваемого.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. После нападения Абуякуб пешком скрылся с места происшествия. Затем он угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.
*Террористическая организация, запрещенная в России