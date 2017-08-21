В ДНР за сутки из-за боевых действий погибли два человека, заявил Басурин

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (147)

Крыша здания, поврежденная в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017

Крыша здания, поврежденная в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017

ДОНЕЦК 21 авг — РИА Новости. Два человека погибли и трое получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки из-за боевых действий, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики более 40 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки.

"При защите рубежей республики погиб один военнослужащий ДНР… Выполняя свой долг по тушению пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) Петровского района города Донецк, от прицельного огня с позиций националистического батальона "Донбасс" погиб один и ранены двое сотрудников МЧС ДНР", — сказал Басурин.

По его словам, также в результате обстрела города Ясиноватая ранение получила женщина.

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