В ДНР за сутки из-за боевых действий погибли два человека, заявил Басурин

ДОНЕЦК 21 авг — РИА Новости. Два человека погибли и трое получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки из-за боевых действий, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"При защите рубежей республики погиб один военнослужащий ДНР… Выполняя свой долг по тушению пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) Петровского района города Донецк, от прицельного огня с позиций националистического батальона "Донбасс" погиб один и ранены двое сотрудников МЧС ДНР", — сказал Басурин.
По его словам, также в результате обстрела города Ясиноватая ранение получила женщина.
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