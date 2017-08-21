В Минске началась встреча спецпредставителей России и США по Украине

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (317)

CC0 / / Встреча представителей России и США в Минске пройдет без СМИ Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер проводят встречу в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Белоруссии.

"Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.