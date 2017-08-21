Ответные меры: США объявили о решении ограничить выдачу виз россиянам

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Получить американскую визу россиянам теперь станет еще сложнее: США со среды приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедура будет возобновлена, но "в значительно сокращенном объеме". Собеседования на получение визового документа будут проводиться только в Москве, оформление визовых документов в трех имеющихся в РФ консульствах США – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – прекратится на неопределенный срок.

Вашингтон объяснил подобные нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в РФ. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

В посольстве США подчеркнули, что новые правила будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться введенные Москвой ограничения. В дипведомстве уточнили, что уже приступили к подготовке отъезда дипломатов в Вашингтон и сокращению прочих сотрудников.

В Москве обещали подумать над возможными ответными шагами после внимательного изучения американских действий, но заверили, что "срывать зло на американских гражданах" не будут. "Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, "американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти".

Как быть?



На сайте посольства США опубликована справка, объясняющая, кого конкретно затронут озвученные нововведения и какой выход из ситуации может быть найден. Так, тем, кто уже подал документы на визу до решения Вашингтона и уже ожидал собеседования в посольстве, необходимо связаться со служащими диппредставительства для того, чтобы переназначить его на более поздний срок. То же самое касается и заявителей в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Все телефоны указаны на сайте дипмиссии.

Изменения в численности сотрудников дипмиссии США повлияет на график оформления и ряда иммиграционных виз. За подробностями всех интересующихся судьбой своей заявки просят обращаться непосредственно в посольство.

Неприятности затронут и граждан Белоруссии. Посольство США в Минске не занимается выдачей виз за исключением ряда случаев, в частности, для дипломатов, лиц старше 70 лет, в случае смерти или болезни родственников подающего на визу. Поэтому граждане республики обращаются в соседние Россию, Польшу, Украину и Литву. Согласно новым правилам, возможность обратиться за визой в посольство в Москве для жителей Белоруссии теперь закрыта.

Сколько времени теперь необходимо закладывать для получения виз, в посольстве не уточнили. Правда, в дипмиссии пояснили, что приоритет будет предоставлен официальным лицам, также будут учитываться личные обстоятельства аппликантов (например, смерть родственника, лечение или участие в судебном процессе).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что за прошедший год США выдали россиянам ориентировочно 150 тысяч виз, Россия американцам — 102 тысячи.

Какой будет ответ?



Будет ли Москва в данной ситуации действовать по принципу "око за око", принятому в мировой дипломатии? Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров в этом сомневается.

"Я думаю, что у нас уже был очень сильных ход, поэтому, по всей видимости, министерство иностранных дел возьмет паузу. То, что сказал Лавров, говорит о том, что, действительно, наверное, мы не будем принимать зеркальные меры, иными словами, сокращать консульскую деятельность по выдаче виз", — поделился своим мнением с РИА Новости эксперт.

"Думаю, то, что он сказал, будет означать паузу", — добавил он.