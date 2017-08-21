Ответные меры: США объявили о решении ограничить выдачу виз россиянам

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Получить американскую визу россиянам теперь станет еще сложнее: США со среды приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедура будет возобновлена, но "в значительно сокращенном объеме". Собеседования на получение визового документа будут проводиться только в Москве, оформление визовых документов в трех имеющихся в РФ консульствах США – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – прекратится на неопределенный срок.
В посольстве США подчеркнули, что новые правила будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться введенные Москвой ограничения. В дипведомстве уточнили, что уже приступили к подготовке отъезда дипломатов в Вашингтон и сокращению прочих сотрудников.
В Москве обещали подумать над возможными ответными шагами после внимательного изучения американских действий, но заверили, что "срывать зло на американских гражданах" не будут. "Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, "американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти".
Как быть?
Изменения в численности сотрудников дипмиссии США повлияет на график оформления и ряда иммиграционных виз. За подробностями всех интересующихся судьбой своей заявки просят обращаться непосредственно в посольство.
Неприятности затронут и граждан Белоруссии. Посольство США в Минске не занимается выдачей виз за исключением ряда случаев, в частности, для дипломатов, лиц старше 70 лет, в случае смерти или болезни родственников подающего на визу. Поэтому граждане республики обращаются в соседние Россию, Польшу, Украину и Литву. Согласно новым правилам, возможность обратиться за визой в посольство в Москве для жителей Белоруссии теперь закрыта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что за прошедший год США выдали россиянам ориентировочно 150 тысяч виз, Россия американцам — 102 тысячи.
Какой будет ответ?
"Я думаю, что у нас уже был очень сильных ход, поэтому, по всей видимости, министерство иностранных дел возьмет паузу. То, что сказал Лавров, говорит о том, что, действительно, наверное, мы не будем принимать зеркальные меры, иными словами, сокращать консульскую деятельность по выдаче виз", — поделился своим мнением с РИА Новости эксперт.
"Думаю, то, что он сказал, будет означать паузу", — добавил он.