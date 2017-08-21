Госдеп назвал сроки оформления туристической визы для россиян

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россиянам придется ждать вызова на собеседование для оформления американской визы в среднем почти 3 месяца. Такая информация приводится на сайте госдепартамента США.
Как ранее сообщало посольство США в Москве, из-за мер РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии с 23 августа процедура выдачи неиммиграционных виз США по всей России будет приостановлена. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления, информирует дипмиссия.