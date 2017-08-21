МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Предполагаемый организатор терактов в Барселоне и Камбрильсе имам Абдельбаки эс-Сати несколько раз задерживался полицией, пишет в понедельник газета Pais.

По данным издания, эс-Сати, в частности, задержали в 2010 году в Сеуте – испанском полуанклаве на севере Марокко – при попытке провезти 12 килограммов гашиша.

Испанские СМИ предполагают, что имам каталонского города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати может быть главным организатором терактов. Полиция в субботу утром проводила обыски в его доме. Правоохранители не исключают, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, предположительно, он был зарезан исполнителем теракта в Барселоне Юнесом Абуякубом.

*Запрещенная в России террористическая организация