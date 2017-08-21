Во Франции обнародовали документ о публичной деятельности Брижит Макрон

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Елисейский дворец обнародовал так называемую "хартию прозрачности", касающуюся публичной жизни первой леди Франции Брижит Макрон.

"До сих пор эта роль (первой леди) не была юридически кодифицирована. Исходя из заинтересованности в демократической транспарентности, настоящая хартия призвана ясно очертить и сделать публичным достоянием как задачи супруги главы государства, так и средства, выделяемые для их исполнения", — говорится в коммюнике.

Согласно положениям документа, в частности, первая леди вместе с президентом представляет Францию на международных саммитах и встречах, сама встречается с французскими и иностранными гражданами, а также лично участвует в мероприятиях культурной и социальной направленности.

Отмечается, что супруга главы государства не получает никакого вознаграждения за свою деятельность и не располагает средствами на представительские расходы и собственным бюджетом. Необходимые средства для исполнения роли первой леди выделяются из бюджета президента страны.

Рабочая программа Брижит Макрон будет публиковаться в конце каждого месяца. Кроме того, первая леди будет регулярно отчитываться о своей деятельности.

Ранее сообщалось о резонансном предложении президента страны Эммануэля Макрона ввести специальный "устав первой леди". Предполагалось, что этот документ позволит законодательно обозначить официальную роль жены президента в государственных делах. В частности, документ предусматривал выделение госсредств на расходы супруги главы государства.

Предложение Макрона вызвало критику граждан, которые запустили сбор подписей с требованием отменить инициативу. Петицию уже поддержали более 200 тысяч человек, преодолев необходимую планку в 150 тысяч. Размах кампании заставил Елисейский дворец пересмотреть планы и ограничиться более скромным документом, не требующим созыва парламента и внесения изменений в конституцию.