В Ливане заявили о предотвращении теракта на борту рейса из Австралии в ОАЭ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ливанская разведка предотвратила теракт на борту авиалайнера, летевшего из Австралии в ОАЭ, сообщил глава МВД Ливана Нухад Машнук на пресс-конференции в понедельник.

"Отдел разведки в силах внутренней безопасности Ливана недавно смог предотвратить взрыв на борту самолета эмиратских авиалиний, совершающего рейс из Австралии в Абу-Даби", — сообщил ливанский министр, не уточнив дату планировавшегося теракта.

Он добавил, что теракт готовил террорист-ливанец по имени Тарик Хаят совместно с еще четырьмя боевиками. О его судьбе Машнук не сообщил.