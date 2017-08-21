СМИ рассказали, что повлияло на положение Бэннона в Белом доме

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Интервью бывшего советника президента США по стратегическим вопросам Стивена Бэннона журналу The American Prospect, в котором он назвал раздутой угрозу КНДР, повлияло на его отставку, сообщает газета The Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На прошлой неделе Бэннон дал интервью, в котором назвал слишком преувеличенной угрозу КНДР и заявил, что намерен произвести кадровые перестановки в Пентагоне и госдепартаменте. Хотя эти министерства подчиняются президенту, неясно, были ли у Бэннона полномочия на подобные инициативы.

Собеседники The Independent рассказали, что шеф аппарата Белого дома Джон Келли еще в конце июля сообщил Бэннону о том, что ему нужно покинуть пост. После обсуждений этого вопроса, Келли и Бэннон договорились о том, что отставка состоится в середине августа с согласия президента Дональда Трампа. Однако некоторые события, в том числе обсуждения того, как Трамп должен был отреагировать на волнения в Шарлоттсвилле, и интервью Бэннона осложнили положение экс-советника в Белом доме.

По данным издания, "к четвергу, после того, как Бэннон дискредитировал политику США по отношению к Северной Корее в интервью левому журналу, Трамп сам пришел к заключению, что Бэннон слишком в тягость". К пятнице, когда его "вынудили уйти с поста, Бэннон оказался в Белом доме в изоляции", отмечает газета.

К концу нахождения на своей должности Бэннон "нажил себе целый список врагов", среди которых дочь и зять главы государства Иванка Трамп и Джаред Кушнер, советник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер и глава аппарата Белого дома Джон Келли, которого "возмутила неосторожность Бэннона, которую он продемонстрировал в интервью American Prospect".

Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений на прошлой неделе в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу. Бэннон отличается откровенной манерой общения и резкими формулировками, которые не всегда соответствуют официальной линии Белого дома.