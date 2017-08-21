США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

СМИ рассказали, что повлияло на положение Бэннона в Белом доме

14:0621.08.2017
02921
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп, Илон Маск и Стив Бэннон во время встречи в Белом доме. Архивное фотоДональд Трамп, Илон Маск и Стив Бэннон во время встречи в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Интервью бывшего советника президента США по стратегическим вопросам Стивена Бэннона журналу The American Prospect, в котором он назвал раздутой угрозу КНДР, повлияло на его отставку, сообщает газета The Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Северное крыло белого дома . Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Бэннон заявил о разногласиях внутри администрации США
На прошлой неделе Бэннон дал интервью, в котором назвал слишком преувеличенной угрозу КНДР и заявил, что намерен произвести кадровые перестановки в Пентагоне и госдепартаменте. Хотя эти министерства подчиняются президенту, неясно, были ли у Бэннона полномочия на подобные инициативы.

Собеседники The Independent рассказали, что шеф аппарата Белого дома Джон Келли еще в конце июля сообщил Бэннону о том, что ему нужно покинуть пост. После обсуждений этого вопроса, Келли и Бэннон договорились о том, что отставка состоится в середине августа с согласия президента Дональда Трампа. Однако некоторые события, в том числе обсуждения того, как Трамп должен был отреагировать на волнения в Шарлоттсвилле, и интервью Бэннона осложнили положение экс-советника в Белом доме.

По данным издания, "к четвергу, после того, как Бэннон дискредитировал политику США по отношению к Северной Корее в интервью левому журналу, Трамп сам пришел к заключению, что Бэннон слишком в тягость". К пятнице, когда его "вынудили уйти с поста, Бэннон оказался в Белом доме в изоляции", отмечает газета.

Экс-советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп поблагодарил ушедшего в отставку советника Бэннона за работу
К концу нахождения на своей должности Бэннон "нажил себе целый список врагов", среди которых дочь и зять главы государства Иванка Трамп и Джаред Кушнер, советник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер и глава аппарата Белого дома Джон Келли, которого "возмутила неосторожность Бэннона, которую он продемонстрировал в интервью American Prospect".

Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений на прошлой неделе в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу. Бэннон отличается откровенной манерой общения и резкими формулировками, которые не всегда соответствуют официальной линии Белого дома.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена