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В мире

На неопределенный срок: США приостанавливают выдачу виз россиянам

Сюжет:
Ограничение выдачи американских виз в России (14)
14:0421.08.2017
(обновлено: 14:28 21.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдание американского посольства в Москве. Архивное фотоЗдание американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России, а сроки оформления иммиграционных виз изменят. Об этом говорится в заявлении американского посольства, опубликованном на его сайте.

Флаги России и США у здания американского посольства в Москве
© AFP 2017 / Mladen Antonov
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С 1 сентября процедуру выдачи неиммиграционных виз возобновят, но только в Москве, а в консульствах в других российских городах ее приостанавливают на неопределенный срок, уточняет посольство.

Что касается иммиграционных виз, то график их оформления изменится. "Те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований", — сообщает димписсия.

При этом оплаченные консульские сборы возвращаться не будут, но останутся действительны в течение года с момента оплаты.

В посольстве особо отметили, что оплаченный сбор нельзя будет использовать для обращения за визой в американских дипмиссиях за пределами России.

"Если вы желаете обратиться за визой США в американских диппредставительствах за пределами России, вам необходимо подать новое заявление и заново оплатить консульский сбор в соответствии с требованиями, установленными в дипмиссии США в данной стране", — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на получение виз в США от граждан Белоруссии. Собеседования для тех, кто уже оплатил консульский сбор, будут назначены на другое время, а тем, кто только собирается обратиться за визой, рекомендуется делать это в посольствах США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.

В чем причина

Поводом для такого решения называются ранее принятые Москвой меры по сокращению числа американских дипломатов в России. 

Американский военнослужащий в резиденции посла США в России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"До тех пор пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации, наша деятельность будет осуществляться в ограниченном объеме", — говорится в заявлении американского посольства.

Ранее Москва рекомендовала Вашингтону к 1 сентября привести численность своего дипломатического корпуса в России в соответствие с числом российских дипломатов в США — 455 человек. По словам президента Владимира Путина, прекратить свою деятельность должны 755 сотрудников американской дипмиссии. Кроме того, Россия приостановила использование посольством США складов на Дорожной улице и дачи в Серебряном бору. Как заявлял МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и новые санкции со стороны США.

Реакция России

В Москве действия Вашингтона считают очередным шагом, направленным на ухудшение отношений с Россией.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение нацелено на то, чтобы вызвать у граждан недовольство действиями руководства России.

"Это логика известная — это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде", — сказал Лавров.

Министр добавил, что российская сторона подробно изучит принятое американцами решение, прежде чем предпринимать ответные действия.

"Посмотрим, могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — заявил Лавров.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сенатор Андрей Климов, заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам и глава комиссии по защите госсуверенитета, назвал действия американской стороны демаршем.

"Нам в долгу оставаться нельзя, здесь все, очевидно, будет зеркально", — сказал он.

По словам сенатора, зеркальные меры по увеличению сроков выдачи виз являются распространенной дипломатической практикой. "Американские граждане должны почувствовать то же увеличение сроков", — считает парламентарий.

Он отметил, что, по мнению экспертов, технических оснований для увеличения сроков выдачи виз россиянам у американского посольства нет, то есть США пошли на ограничения "демонстративно". 

"После сокращения своего персонала в России они должны были перераспределить между оставшимися сотрудниками консульскую работу, а они не хотят. Но это их проблема", — заключил Климов.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, шаг Вашингтона говорит о сохранении курса на ухудшение отношений с Москвой.

Города мира. Нью-Йорк. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Нью-Йорке могут закрыть российское консульство, считает экс-замглавы МИД
"Опыт показал, что Россия не оставляет подобных действий без ответа, что они должны быть выверенными, никакой спешки в этом отношении нет. Вести себя нужно достойно, отвечать нужно, но делать это так, чтобы не активизировать бесконечное количество витков напряженности в отношениях между двумя странами", — заявил депутат.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий также считает, что ограничение на выдачу говорит о настрое США на дальнейшее форсированное ухудшение отношений с Россией.

По его словам, это ограничение ударит по интересам населения, в том числе тех, у кого есть родственники в США или контакты в сфере бизнеса или гражданского общества.

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Твердохвалов
Думаю, что такое решение Америки пойдёт на пользу России. Большинству россиян делать в Америке нечего. Какая польза для России в том , что некоторые посещают США ? Какая ?!!!
14:20
21.08.2017
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Александр Сергеевич
Да по мне, так вообще бы прекратили их выдавать и забрали остаток своих горе дипломатов
14:20
21.08.2017
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