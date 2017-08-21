На неопределенный срок: США приостанавливают выдачу виз россиянам

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России, а сроки оформления иммиграционных виз изменят. Об этом говорится в заявлении американского посольства, опубликованном на его сайте.
Что касается иммиграционных виз, то график их оформления изменится. "Те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований", — сообщает димписсия.
При этом оплаченные консульские сборы возвращаться не будут, но останутся действительны в течение года с момента оплаты.
В посольстве особо отметили, что оплаченный сбор нельзя будет использовать для обращения за визой в американских дипмиссиях за пределами России.
"Если вы желаете обратиться за визой США в американских диппредставительствах за пределами России, вам необходимо подать новое заявление и заново оплатить консульский сбор в соответствии с требованиями, установленными в дипмиссии США в данной стране", — говорится в сообщении.
Кроме того, посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на получение виз в США от граждан Белоруссии. Собеседования для тех, кто уже оплатил консульский сбор, будут назначены на другое время, а тем, кто только собирается обратиться за визой, рекомендуется делать это в посольствах США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.
В чем причина
Поводом для такого решения называются ранее принятые Москвой меры по сокращению числа американских дипломатов в России.
Ранее Москва рекомендовала Вашингтону к 1 сентября привести численность своего дипломатического корпуса в России в соответствие с числом российских дипломатов в США — 455 человек. По словам президента Владимира Путина, прекратить свою деятельность должны 755 сотрудников американской дипмиссии. Кроме того, Россия приостановила использование посольством США складов на Дорожной улице и дачи в Серебряном бору. Как заявлял МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и новые санкции со стороны США.
Реакция России
В Москве действия Вашингтона считают очередным шагом, направленным на ухудшение отношений с Россией.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение нацелено на то, чтобы вызвать у граждан недовольство действиями руководства России.
"Это логика известная — это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде", — сказал Лавров.
Министр добавил, что российская сторона подробно изучит принятое американцами решение, прежде чем предпринимать ответные действия.
"Посмотрим, могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — заявил Лавров.
"Нам в долгу оставаться нельзя, здесь все, очевидно, будет зеркально", — сказал он.
По словам сенатора, зеркальные меры по увеличению сроков выдачи виз являются распространенной дипломатической практикой. "Американские граждане должны почувствовать то же увеличение сроков", — считает парламентарий.
Он отметил, что, по мнению экспертов, технических оснований для увеличения сроков выдачи виз россиянам у американского посольства нет, то есть США пошли на ограничения "демонстративно".
"После сокращения своего персонала в России они должны были перераспределить между оставшимися сотрудниками консульскую работу, а они не хотят. Но это их проблема", — заключил Климов.
По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, шаг Вашингтона говорит о сохранении курса на ухудшение отношений с Москвой.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий также считает, что ограничение на выдачу говорит о настрое США на дальнейшее форсированное ухудшение отношений с Россией.
По его словам, это ограничение ударит по интересам населения, в том числе тех, у кого есть родственники в США или контакты в сфере бизнеса или гражданского общества.