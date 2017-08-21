Следствие огласило первые результаты расследования ЧП в Марселе

Полицейские на месте наезда автомобиля на автобусные остановки в Марселе

Полицейские на месте наезда автомобиля на автобусные остановки в Марселе

ПАРИЖ, 21 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Следователи, ведущие дело о наезде автомобиля на пешеходов во французском Марселе, склоняются к версии о психическом нездоровье водителя, а не к тому, что это был теракт, заявил прокурор республики.

По информации портала France Info , прокурор Ксавье Тарабё (Xavier Tarabeux) заявил, что "нет улик, которые позволяли бы квалифицировать произошедшее как теракт". Также отмечается, что следователи "больше склоняются к психиатрическому следу".

В понедельник автомобиль, числившийся в угоне с утра, врезался в две автобусные остановки в разных районах Марселя. Погибла женщина, еще один человек получил ранения и был госпитализирован.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в причастности к происшествию 35-летнего мужчину, он помещен под стражу. Как сообщали французские СМИ, мужчина страдал психическими расстройствами.