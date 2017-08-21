Лавров назвал действия США попыткой вызвать недовольство россиян властью

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Решение властей США ограничить выдачу виз россиянам было нацелено на то, чтобы вызвать недовольство российских граждан действиями руководства РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Как ранее сообщало посольство США в Москве, из-за мер РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии с 23 августа процедура выдачи неиммиграционных виз США по всей России будет приостановлена на неопределенный срок. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления, информирует дипмиссия.

"Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известная — это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде", — сказал Лавров.