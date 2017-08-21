Мать барселонского террориста призвала сына сдаться полиции

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мать 22-летнего марокканца Юнеса Абуякуба, подозреваемого в совершении теракта в центре Барселоны, призвала своего сына сдаться властям.

"Я хочу, чтобы он остановился… Я хочу, чтобы он сдался полиции. Я предпочитаю, чтобы он оказался в тюрьме или даже погиб, чем видеть убитыми других людей", — заявила Ханну Ганими (Hannou Ghanimi) в эфире телеканала BFM TV

Днем 17 августа автофургон, которым, предположительно, управлял Абуякуб, въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы он украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*.

Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.