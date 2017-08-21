Россия дополнительно изучит решение о приостановке выдачи россиянам виз США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Россия дополнительно изучит решение США приостановить, а затем ограничить выдачу виз россиянам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Как ранее сообщало посольство США в Москве, из-за мер РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии с 23 августа процедура выдачи неиммиграционных виз США по всей России будет приостановлена на неопределенный срок. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления, информирует дипмиссия.

"Я только что ознакомился с этим решением, видел только его изложение в сообщениях СМИ. Поэтому, мы еще, конечно, дополнительно изучим", — сказал Лавров.