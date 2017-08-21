В Польше нашли почти сто килограмм взрывчатки времен Второй мировой войны

ВАРШАВА, 21 авг — РИА Новости. Почти 100 килограммов взрывчатых веществ времен Второй мировой войны обнаружено в Польше, говорится в сообщении на официальном сайте полиции.
Поясняется, что в лесу на территории Поморского воеводства сотрудники правоохранительных органов нашли целый арсенал — 10-килограммовую авиационную бомбу и 134 гранаты.
"Полицейские Центрального следственного управления обезвредили около 100 килограммов взрывчатых веществ", — говорится в сообщении.
Все взрывоопасные предметы уже уничтожены саперами.
Полицейские напомнили, что изготовление и хранение взрывчатых веществ в Польше грозит наказанием до 8 лет лишения свободы.