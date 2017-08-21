В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 11 россиян

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер в Турции пострадали 11 граждан России, один из них был госпитализирован, сообщил РИА Новости по телефону дежурный дипломат консульства в Анталье.
Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что автобус с иностранными туристами, который направлялся в город Белек, перевернулся на трассе Анталья-Кемер на выезде из туннеля. Причиной ДТП стал сильный ливень. По данным агентства, пострадали шесть человек, из них двое детей. Раненые доставлены в местные больницы.