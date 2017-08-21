Врезавшийся в остановки в Марселе автомобиль был угнан утром, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 21 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Автомобиль Renault Espace, врезавшийся в две автобусные остановки во французском Марселе, был ранее утром угнан, передает телеканал BFMTV.врезался в две автобусные остановки в разных районах города. Погибла женщина, еще один человек получил ранения и был госпитализирован.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в причастности к происшествию 35-летнего мужчину, он помещен под стражу. О его мотивах не сообщается.
По информации телеканала, мужчина страдал психическими расстройствами.
К настоящему времени информации о том, что делом о ЧП занялись антитеррористические подразделения, не поступало. Следствие ведет местная полиция.