Врезавшийся в остановки в Марселе автомобиль был угнан утром, сообщили СМИ

Наезд автомобиля на остановки в Марселе (3)

Полицейские на месте наезда автомобиля на автобусные остановки в Марселе. 21 августа 2017

Полицейские на месте наезда автомобиля на автобусные остановки в Марселе. 21 августа 2017

ПАРИЖ, 21 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Автомобиль Renault Espace, врезавшийся в две автобусные остановки во французском Марселе, был ранее утром угнан, передает телеканал BFMTV.

В понедельник автомобиль врезался в две автобусные остановки в разных районах города. Погибла женщина, еще один человек получил ранения и был госпитализирован.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в причастности к происшествию 35-летнего мужчину, он помещен под стражу. О его мотивах не сообщается.

По информации телеканала, мужчина страдал психическими расстройствами.

К настоящему времени информации о том, что делом о ЧП занялись антитеррористические подразделения, не поступало. Следствие ведет местная полиция.