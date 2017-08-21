МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Иракские ВВС сбросили с самолетов на ряд населенных пунктов листовки с призывом к боевикам террористической группировки "Исламское государство"* сдаться.

"Самолеты ВВС сбросили сотни тысяч листовок на районы Эль-Хавиджа, Эль-Каим, Рава, Ана, Акашат. В листовках – новости об успехах иракской армии и потерях ИГ*, а также предупреждение всем боевикам – капитулировать или умереть", — сообщает пресс-служба ВС Ирака.

Эль-Хавиджа расположена на севере страны недалеко от города Киркук, Эль-Каим, Рава и Акашат — на западе Ирака.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил в воскресенье о начале военной операции по освобождению от террористов города Талль-Афар – последнего крупного оплота ИГ*. Авиаудары по городу наносятся с 15 августа. Город, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Талль-Афар населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.

* Запрещенная в России террористическая организация