Власти Украины не смогли заблокировать российские соцсети, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Киев не смог полностью закрыть доступ к российским интернет-сервисам для украинских пользователей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные аналитических компаний.

Так, по информации SimilarWeb, Украина стала вторым после России источником трафика для "Яндекса" и сервисов Mail.ru Group. При этом при составлении отчета компания рассматривала в качестве украинской аудитории только пользователей, заходивших на сайт с местных IP-адресов, то есть без использования программ для обхода интернет-блокировок.

Статистика "Factrum Group Украина" показывает, что за июль "ВКонтакте" посетили 35% украинских пользователей, "Яндекс" — 33%, "Одноклассники" — 22%, Mail.ru — 30%.

Как сообщает издание, киевляне не только пользуются услугами "Яндекс.Такси", но и имеют возможность заходить на сайты "ВКонтакте" и "Одноклассники" через публичный Wi-Fi. Отмечается, что некоторые операторы выполнили требования Киева по ограничению к российским сервисам только частично. Так, "Киевстар" заблокировал только главную страницу "Яндекса", оставив открытым доступ к таким сервисам сайта, как "новости", "погода" и "почта".

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Москва в ответ на это подчеркнули, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.