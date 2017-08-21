Два россиянина погибли в ДТП в Киргизии

БИШКЕК, 21 авг — РИА Новости. Два гражданина РФ погибли в ДТП в Иссык-Кульской области Киргизии, передает в понедельник агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел региона.

"Девятнадцатого августа в 12.30 (09.30 мск) часов 49-летний гражданин России, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser, принадлежащий гражданке Кыргызстана, не справился с управлением и машина опрокинулась. В результате автомобиль перевернулся четыре раза. На месте аварии скончались 48-летняя россиянка и 47-летняя гражданка Кыргызстана. Еще один пассажир, 13-летний россиянин, от полученных травм скончался в Тонской районной больнице", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, авария произошла на 52-м километре автодороги Барскоон-Кумтор на участке Ара-Бель в Джети-Огузском районе. В ДТП пострадали также двое россиян — 11-летняя девочка и водитель перевернувшегося автомобиля. Среди пострадавших 49-летняя гражданка Киргизии. Их доставили в Джети-Огузскую районную больницу, позже санитарной авиацией увезли в Бишкек. По факту ДТП ведется следствие, назначены экспертизы.