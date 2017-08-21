Два россиянина погибли в ДТП в Киргизии

БИШКЕК, 21 авг — РИА Новости. Два гражданина РФ погибли в ДТП в Иссык-Кульской области Киргизии, передает в понедельник агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел региона.
Как уточняет агентство, авария произошла на 52-м километре автодороги Барскоон-Кумтор на участке Ара-Бель в Джети-Огузском районе. В ДТП пострадали также двое россиян — 11-летняя девочка и водитель перевернувшегося автомобиля. Среди пострадавших 49-летняя гражданка Киргизии. Их доставили в Джети-Огузскую районную больницу, позже санитарной авиацией увезли в Бишкек. По факту ДТП ведется следствие, назначены экспертизы.